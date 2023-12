Free fait évoluer sa procédure pour les nouveaux abonnés fibre Freebox Révolution

Le kit optique ONU est à présent livré directement au domicile des abonnés Freebox Révolution à la suite d’une nouvelle souscription, en particulier sur Veepee.

Pour profiter de la fibre en zone AMII, RIP ou AMEL les Freebox Révolution et mini 4k sont contraints d’utiliser un boÎtier ONU, soit un module convertisseur optique à brancher à la box et à la prise secteur. Jusqu’à présent présent fourni par le technicien lui-même lors du raccordement du logement au FTTH après une nouvelle souscription, le kit est désormais livré au domicile de l’abonné. Selon Busyspider, cette nouvelle procédure concerne notamment les offres Veepee Freebox Révolution dont la dernière en date s’est terminée lundi dernier.

Le boîtier ONU est différent des boitiers ONT mis à disposition par d’autres opérateurs comme Orange et SFR, car il ne permet pas de distribuer le réseau via un câble Ethernet, c’est la Freebox via son switch qui restera au coeur du réseau. Ce kit comprend notamment une jarretière optique et deux modules SFP afin de réaliser le branchement soi-même ou à l’aide d’un technicien qui disposera déjà de tout le matériel nécessaire sur place.

