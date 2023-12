Altice France lève 350 millions d’euros et gagne du temps pour rembourser sa dette

Avec 24 milliards d’euros à rembourser, Altice France cherche toutes les solution possibles pour obtenir un peu de répit.

La maison-mère de SFR a levé ce mercredi 350 millions d’euros sur les marchés obligataires. Un emprunt effectué par la banque Goldman Sachs avec un remboursement prévu le 1er février 2027.

Le groupe de Patrick Drahi explique que cet apport financier servira à racheter une partie de sa dette arrivant à échéance en 2025, soit 1.65 milliard d’euros prévu initialement pour une première échéance. Altice devra ensuite régler 1.33 milliard d’euros en 2026, puis 5.5 milliards en 2027, et les dettes de la branche française s’élèvent au total à 24 milliards d’euros, contre 60 milliards pour le groupe à l’échelle mondiale.

Il ne s’agit pas de la première opération allant dans ce sens que réalise Altice, puisque l’entité internationale a déjà levé en octobre dernier 800 millions d’euros d’emprunts sur les marchés dans une optique similaire. En plus de ces emprunts, le groupe négocie dans l’Hexagone et ailleurs pour trouver des liquidités, en vendant une large partie des activités des datacenters de SFR, en cherchant potentiellement à revendre une partie de l’opérateur en lui-même et en visant une vente de Meo au Portugal.

Source : La Tribune

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox