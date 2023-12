Molotov annonce une augmentation de tarif pour des anciens et nouveaux abonnés

La fin d’année 2023 marque la hausse du bouquet Molotov Extended d’un euro par mois.

Un tarif en hausse mais un contenu enrichi également. Molotov envoie en effet un mail à ses abonnés à l’option Molotov Extended pour les prévenir que le tarif passera à 10.99€/mois à partir du prochain renouvellement. Pour les personnes qui souhaiteraient y souscrire, le tarif a déjà été revu à la hausse, passant de 9.99€ à 10.99€ mensuels.

Cette augmentation entend permettre de “proposer une expérience plus satisfaisante et encore plus de contenus” explique le service dans son mail. D’autant que quatre chaînes MTV vont bientôt rejoindre l’option, qui compte déjà 130 chaînes au total dont celles de la TNT, y compris celles des groupes TF1 et M6. Molotov Extended permet également le contrôle du direct, l’enregistrement dans le cloud et l’accès aux programmes sur 4 écrans en simultanés.

Pour rappel, Molotov est disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google ou sur Apple TV 4K. Vous pouvez essayer sa formule gratuite simplement en créant un compte et si vous le souhaitez ou bien opter pour l’une des offres payantes proposées par la plate-forme.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox