Attention à ce malware Android, qui contourne la sécurité de votre smarpthone

Même les fonctions de reconnaissance avec une empreinte digitale ne suffisent pas pour bloquer ce cheval de Troie nommé “Chameleon”.

Gare à ce logiciel malveillant, qui opère chez nos voisins italiens et britanniques principalement. Son but est avant tout de voler vos informations financières, en se faisant passer pour une appli se faisant passer pour des banques.

Les experts de Threarfabric sont assez impressionnés par le comportement de ce malware. En effet, Chameleon est capable de forcer à activer les réglages d’accessibilités, en indiquant la procédure exacte à suivre sur un smartphone Android 13 et au-delà. « Cette nouvelle fonctionnalité démontre une fois de plus comment les acteurs malveillants réagissent aux dernières mesures de sécurité conçues pour contrecarrer leurs efforts et [comment ils] cherchent continuellement à les contourner » expliquent-ils.

Mais le pire reste à venir, puisque l’application désactive la lecture de l’empreinte digitale et force ainsi l’utilisateur à saisir son code de déverrouillage, qui sera enregistré par les malfrats derrière le virus. Il leur est ainsi possible ensuite de déverrouiller votre appareil à volonté et- il pourrait ainsi inspirer d’autres créateurs de logiciels malveillants.

