Le top 10 des séries les plus piratées en 2023

Chaque fin d’année a le droit à son lot de classement en tout genre. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur le classement des 10 séries les plus piratées en 2023 edité par TorrentFreak.

Dans ce top 10, on retrouve des séries disponibles en grande partie sur des plateformes de streaming. Cependant, Netflix n’apparait pas dans ce classement. Pour mémoire, en 2021, la tête de classement était occupé par Disney+ avec Wandavision et Loki. En 2022, l’attrait pour House of the Dragon le préquel de Game of Thrones de HBO, prenait la première place.

En 2023, HBO reste en tête du classement, mais avec une autre série qui n’est autre que The Last of Us avec Pedro Pascal. En seconde place, on retrouve également Pedro Pascal, mais dans un tout autre univers avec The Mandalorian sur Disney+. D’ailleurs, Disney+ occupe par ailleurs les places trois à cinq avec respectivement Loki, Ashoka et Secret Invasion. Apple TV n’est pas en reste avec trois places dans le classement avec en sixième et septième et dixième place Silo, Monarch : Legacy of Monsters et Ted Lasso. Pour finir, en huitième place, on retrouve la série Tulsa King de Paramount+ et en neuvième place, Gen V disponible sur Prime Video.

L’absence de Netflix dans le classement peut s’expliquer par sa place de leader dans le monde de la SVOD. En effet, la multiplication des plateformes avec leurs contenus exclusifs et l’augmentation des prix des abonnements peuvent pousser au piratage les utilisateurs ne souhaitant pas faire exploser le porte-monnaie.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox