Comparatif des offres box et mobile : Free se fait remarquer par ses prix bas sur le mobile

Le comparateur de forfaits mobiles MonPetitForfait.com, propose aujourd’hui le premier et le seul baromètre exhaustif concernant ce domaine crucial pour les Français.

Ce baromètre se base sur les offres de tous les opérateurs mobiles et fournisseurs d’accès à internet et intègre les promotions des opérateurs (prix réduit pendant plusieurs mois, mois offerts…), les frais d’ouverture de ligne pour une box internet, le coût d’une carte SIM pour un forfait mobile, afin de déterminer un prix moyen sur 24 mois.

Alors que l’inflation commence enfin à ralentir , les Français scrutent attentivement tous les postes de dépenses pour gagner du pouvoir d’achat. À commencer par la téléphonie et internet. Désormais, près de 1 personne sur 3 se déclare prête à changer d’opérateur afin de profiter d’offres plus attractives (d’après une étude IFOP réalisée pour MonPetitForfait). Une initiative qui se révèle souvent profitable, car leur fidélité est rarement récompensée.

Le tarif moyen des offres mobile a baissé

Il ressort de cette étude que le tarif moyen d’un forfait mobile a baissé de 10,34%, atteignant 21,68€/mois avec au moins 15 Go de data et l’illimité, prix de la carte SIM et remises inclus.

Le prix moyen d’un forfaits mobile restent le plus bas chez Free Mobile par rapport à Bouygues, Orange et SFR

Quand on compare le prix moyen des forfaits mobile (sur une durée de 24 mois, carte SIM et promo éventuelle incluse), on constate que Free reste le moins cher des 4 grands opérateur. SFR est le plus cher de tous, mais, même si certains de ses forfaits ont augmenté, en moyenne, les prix on baissé cette année.

Les prix moyen des box fibre ont augmenté en 2023

Concernant le le tarif moyen d’un abonnement internet fibre, il a augmenté de 7,92% par rapport à l’année dernière, atteignant 30,92€/mois, remises et frais d’ouverture inclus.

Si ce constat est dû en partie au fait que certains opérateurs ont augmenter le tarif de leur box, chez Free ce n’est pas la cas, mais il a supprimé son offre la moins chère, la Freebox Mini 4K, ce qui fait mathématiquement augmenter son prix moyen.

On note par exemple dans cette étude que la box internet Fibre d’entrée de gamme est à 34,53€/mois chez Free, tandis que RED by SFR la

propose à 25,81€/mois. Free propose cependant l’offre box la moins chère par rapport à Orange, Bouygues Télécom et SFR.

