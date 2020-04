Canal+ annonce le lancement prochain d’une nouvelle chaîne digitale dédiée aux films musicaux

Après la chaîne digitale éphémère Ciné+ Louis de Funès début avril, Canal annonce le lancement d’une nouvelle chaîne thématique baptisée “Ciné+ en musique” le 6 mai prochain. Avec 25 films pour commencer !

“La musique adoucit les moeurs ! Toujours et encore”, c’est par ces mots que Canal annonce aujourd’hui la naissance dès le 6 mai prochain d’une nouvelle chaîne digitale “Ciné+ en musique”, avec dès son lancement 25 films musicaux, dont des comédies musicales, films de music-hall etc. Au programme entre autres, les récents “A Star is Born” avec Lady Gaga et Bradley Cooper, “Bohemian Rhapsody” et “Whitney”.

Cette nouvelle chaîne sera disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV de la Freebox Mini 4K) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal). Si cette chaîne est proposée sans surcoût, elle n’est disponible que pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).

Le groupe canal a déjà lancé 13 chaînes non linéaires de ce type avec Ciné+, englobant plusieurs thématiques, comme les plus récentes dédiées à Louis de Funès, au cinéma des années 90, mais au 7ème art Italien par exemple.