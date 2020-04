Clin d’oeil : n’ayant rien à se mettre sous la dent, ils s’attaquent à la fibre

Face au manque de nourriture dans les rues de la ville, qui s’explique par le confinement de la population, certains ont dû s’adapter. Ils se sont ainsi attaqués à la fibre optique de la mairie.

Durant le week-end de Pâques, la mairie de Poitiers a rencontré quelques problèmes au niveau de son système informatique. Plusieurs serveurs installés sur des sites annexes étaient en effet injoignables. En cause : la fibre optique rongée par les rats. Isabelle Ménard, responsable chez Sublimm 86, société spécialisée dans la destruction des nuisibles, explique que la situation n’a rien de surprenant. Les rongeurs se sont simplement adaptés.

Selon elle, “avec la fermeture des restaurants et de nombreux commerces, c’est autant de nourriture en moins à se mettre sous la dent la nuit venue dans le centre-ville”. Les rats se tournent ainsi vers l’isolant de la fibre optique, car il “contient de l’amidon”. Selon Isabelle Ménard, cela explique quelques cas d’automobilistes n’arrivant pas à démarrer à cause de câbles de moteur rongés. L’anecdote n’est pas non plus sans rappeler l’attaque subie par une armoire de rue.

Source : France Bleu