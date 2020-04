ANFR : deux smartphones épinglés pour non-respect du DAS

Deux smartphones n’étaient pas dans les clous en matière de DAS. À la suite du contrôle de l’ANFR, des mises à jour ont été rendues disponibles par les constructeurs.

L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) effectue régulièrement des mesures sur les smartphones, afin de vérifier que les constructeurs respectent les limites fixées par la réglementation en matière de DAS (Débit d’Absorption Spécifique). Elle avait ainsi épinglé le Nokia 3.1 et le Logicom Le Hola. Le DAS tronc mesuré sur ces smartphones dépassait la limite réglementaire de 2 W/kg. Il atteignait en effet 2,73 W/kg avec le Nokia et 2,58 W/kg avec le Logicom.

L’ANFR indique que HMD Global (la société gérant les smartphones Nokia) et Logicom ont fait le nécessaire. Une mise à jour logicielle permet de baisser la valeur à 1,82 W/kg pour le Nokia 3.1 et à 1,61 W/kg pour le Logicom Le Hola. L’agence invite ainsi les utilisateurs à mettre à jour leur appareil, grâce aux mises à jour déployées par les constructeurs et disponibles après une connexion au réseau mobile ou Wi-Fi.

Dans le cadre d’une récente interview accordée à Univers Freebox, l’ANFR a d’ailleurs confirmé que le DAS serait amené à évoluer avec la 5G.