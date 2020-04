Free applaudit ses Free Helpers mobilisés pour les abonnés au quotidien pendant l’épidémie

Un tonnerre d’applaudissement de la part de l’opérateur pour ses salariés qui continuent d’aider les Freenautes pendant la crise sanitaire.

Tous les soirs à 20h, de nombreux Français applaudissent à leur fenêtre les héros dans les hôpitaux et ceux en première ligne pour enrayer la progression du Coronavirus et permettre à la vie de continuer malgré tout. Free a décidé de remercier également les Free Helpers, de la même manière en vidéo.

Toujours au poste pour aider les Freenautes

En effet, les abonnés Free peuvent toujours contacter le service client de l’opérateur et être mis en contact avec des Free Helpers qui les aideront à régler leurs problèmes sur leur Freebox ou leur ligne mobile ou a souscrire à une offre.

De nombreux moyens sont appliqués pour maintenir le service client chez Free. On a appris récemment que les boutiques de l’opérateur, fermées depuis le confinement, étaient passées au virtuel et qu’il était ainsi possible de se faire rappeler par un conseiller Free directement en cas de problème. De même, un nouveau dispositif a été mis en place dès l’annonce du confinement indiquant l’utilisation du service d’assistance vidéo Face to Free aux abonnés contactant le 3244 si l’attente était trop longue…

Donc pas de repos (ou de chômage partiel) pour les Free Helpers. Ces “super-héros de la crise sanitaire“, comme les appelle Angélique Gérard, la directrice de la relation abonné chez Free, sont tous passés au télétravail. La directrice saluait ainsi ces hotliners dans une lettre publiée sur son compte Linkedin,“Impliqués, mobilisés, nos FreeHelpers se sont surpassés dans l’urgence pour permettre à des millions de foyers français de recevoir une assistance en cas de problème sur leur connexion et leur réseau – leur travail et leur capacité de résilience sont absolument remarquables”. Quelques jours après cette lettre, la DRA à publié sur sa chaîne YouTube cette vidéo où ils sont remerciés cette fois avec des applaudissements, comme tous les héros du quotidien durant cette crise sanitaire.