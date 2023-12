Le booster Free Mobile crée des frustrations, les explications d’Orange débattues… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox V9 attendue au tournant

A l’heure où le lancement de la Freebox V9 semble de plus en plus compromis en 2023, quelles sont vos principales attentes et surtout sur quoi Free doit-il mettre l’accent pour vous faire sauter le pas lors de sa sortie ? Le 28 novembre dernier, Univers Freebox vous a soumis un sondage à réponses multiples afin de prendre la température du côté des internautes. Et le verdict est sans appel, comme souvent les exigences sont à leur paroxysme quand il s’agit d’une nouvelle Freebox. Outre les réponses au sondage, même dans les commentaires, on peut voir une certaine exigence y compris du point de vue des équipements embarqués par le Server de la future V9.

Un booster sexy, mais des déception tout de même chez Free Mobile

Dans un marché concurrentiel et à l’heure où ses rivaux ont augmenté leurs prix sous couvert de l’inflation, Free Mobile continue marquer le coup. S’il a bloqué le prix de ses deux forfaits historiques jusqu’en 2027, l’opérateur propose également un Booster sur son forfait 2€, plus ou moins attractif selon les périodes. Le 7 décembre et à l’approche des fêtes de Noël, Free Mobile a dégainé sa meilleure formule déjà proposée durant tout l’été. Il s’agit d’un Booster 5 Go à 2,99€/mois. Le forfait est attractif, mais pour certains, l’annonce a une saveur douce-amère.

Les raisons invoquées d’Orange pour augmenter le prix de location du cuivre font débat

Avec 9 millions d’euros supplémentaires par mois pour Orange, la révision prévue du tarif de dégroupage pour le 1er janvier constitue une rentrée d’argent significative pour l’opérateur historique. Ce dernier a en effet obtenu une hausse du tarif facturé aux opérateurs pour utiliser ses lignes de cuivre pour des offres ADSL, qui coûteront 11.27€ par ligne et par mois à partir de l’année prochaine, contre 10.04€. L’Europe craint cependant que cette hausse engendre surtout une “rente” pour Orange et demande une révision de cet accord. Orange justifie régulièrement ses augmentations avec les mêmes arguments, mais il faut le dire, la qualité des interventions sur le réseau cuivre ne semble pas correspondre aux excuses données par l’opérateur historique.

Les opérations séduction de Bouygues Telecom ont un timing assez particulier

Pour les fêtes, Bouygues Telecom frappe fort avec ses offres mobiles sans engagement. L’opérateur propose en effet deux forfaits avec la 5G incluse, mais pas seulement. En souscrivant à un forfait 100Go à 13.99€/mois ou 200 Go à 17.99€/mois, les nouveaux abonnés pourront également profiter d’Amazon Prime offert pendant six mois. Un forfait assez alléchant en soi, mais qui arrive en même temps qu’une nouvelle salve d’augmentations de tarifs pour les abonnés actuels… Ironique, non ?

A choisir, faut-il prendre des offres “tout compris” ?

L’opérateur historique a revu ses offres box en proposant six mois offerts à Canal+ dans le cadre d’un abonnement d’un an, tout en ajoutant 2€ au tarif promotionnel de ses Livebox Up et Max. Forcément, avec des tarifs bien plus élevés que la concurrence chez Orange, le débat du prix des offres est revenu dans les commentaires. Il convient de rappeler que techniquement, rien n’est réellement offert !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox