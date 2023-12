Arnaque : attention à ce message imitant FranceConnect, vos données bancaires sont en danger

Une vague de faux messages reprenant les couleurs de FranceConnect circule en ce moment.

Le site web Zataz alerte sur une nouvelle arnaque en cours. En effet, une campagne de faux messages se faisant passer pour FranceConnect pourrait piéger plus d’une personne en France.

L’arnaque exploite le service AR24 de La Poste. AR24 est un service d’envoi de lettre recommandée électronique. Le message frauduleux vous indique que vous avez une amende en ligne à payer et vous réclame vos données personnelles et bancaires. Le hacker reprend à s’y méprendre l’image et le sérieux de l’outil de La Poste. De plus, le courrier bien rédigé semble provenir de l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions). Ce message demandant de régler votre contravention contient un lien qui renvoi vers une copie parfaite du site de l’ANTAI. Évidemment, il y a un hic, et ce dernier se trouve au niveau de l’URL. L’adresse commence par franceconnect[.]service, mais ne contient pas le .gouv.fr qui le rendrait légitime.

Pour se protéger au mieux de ces arnaques, il faut toujours se méfier des communications non sollicitées qui requièrent des informations personnelles ou financières. Les autorités gouvernementales n’utilisent généralement pas les SMS pour demander des paiements. Ensuite, toujours vérifier l’URL du site sur lequel vous cliquez. Et pour finir, en cas de doute, contacter l’institution concernée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox