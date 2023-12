Threads le concurrent de X devrait débarquer en France le 14 décembre

Meta a lancé l’été dernier Threads, son réseau social qui veut concurrencer Twitter. Disponible uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni, il semblerait que Threads débarque en Europe et donc en France dans les jours à venir.

Annoncé par le Wall Street Journal fin novembre, Threads arrive en Europe en décembre. D’ailleurs, sur le site de Threads, un compte à rebours est apparu. L’échéance de ce compte à rebours amène à la date du 14 décembre à 12 h heure française.

Pour mémoire, Threads n’a pas fait son arrivée en Europe début juillet lors de son lancement à cause de la régulation en vigueur. En effet, lors de son lancement, le lien entre Threads et Instagram posait un problème au régulateur européen. L’identifiant Threads devait par exemple être le même que sur Instagram et la suppression du compte Threads entraînait celle du compte Instagram. La semaine dernière, Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a pris la décision de dissocier son compte Instagram de son compte Threads. Cette initiative a surement pesé dans la balance pour autoriser le lancement de Threads en Europe.

Lors de son lancement, le réseau social sera disponible pour tous les utilisateurs qui n’ont pas de compte Meta, il faudra cependant avoir un compte pour publier, précise le Wall Street Journal. Contrairement à X, Threads semble encore limité côté fonctionnalités. Néanmoins, Mark Zuckerberg a promis que Threads sera régulièrement mis à jour. D’ailleurs, depuis sa sortie, le réseau social de Meta a déjà reçu deux mises à jour majeures.

Source : Le Parisien

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox