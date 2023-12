714 modèles de smartphones concernés par une faille du réseau 5G

Les modems 5G utilisés par Qualcomm et MediaTek présentent 14 vulnérabilités.

Ce sont des chercheurs de l’Université de technologie et de design de Singapour qui ont découvert ces failles. Dans une étude, ils indiquent que pas moins de 714 modèles de smartphones sont concernés comme Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo.

Les 14 failles concernent les modems 5G utilisés par Qualcomm et MediaTek. Parmi elles, trois failles sont considérées comme critique. Baptisés 5Ghoul ces failles permettent aux cyberpirates de lancer des attaques DoS ou attaque par déni de service en français. Ces attaques ont la capacité de déconnecter les appareils du réseau en provoquant un arrêt du modem. Il faut redémarrer complétement le smartphone pour se reconnecter au réseau.

Un pirate peut vous attaquer uniquement avec une fausse antenne 5G et peut s’en prendre à n’importe quel appareil vulnérable. La plupart des appareils touchés possèdent une puce venant de chez Qualcomm. Cependant, les deux constructeurs ont réagi en proposant des mises à jour de sécurité. À noter que pour les appareils plus anciens, notamment sous Android, il faudra attendre un certain temps pour obtenir des mises à jour de sécurité.

Source : Frandroid

