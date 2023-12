Orange offre 6 mois d’abonnement à Canal+ pour tous ses nouveaux abonnés Livebox et augmente ses tarifs

L’opérateur historique revoit ses offres box en proposant six mois offerts à Canal+ dans le cadre d’un abonnement d’un an, mais ajoute également 2€ au tarif promotionnel de ses Livebox Up et Max.

Orange propose désormais à ses nouveaux abonnés, comme l’avait fait Free en septembre dernier, la possibilité de bénéficier de 6 mois offerts à Canal+. Cette offre vient avec un engagement d’un an, il faudra donc compter six mois d’abonnement à 27.99€/mois avant de pouvoir résilier le bouquet de la filiale de Vivendi.

Celle-ci comprend l’accès à 8 chaînes Canal+ dont la chaîne cryptée et Canal+ Box Office lancée en septembre, mais aussi au catalogue de droits sportifs (une grande affiche d’UEFA Champions League, une affiche de Ligue 1 Uber Eats, le meilleur de la Premier League et du TOP 14, 100% des Grands Prix de Formule 1 et 100% de la MotoGP…) ou encore à Apple TV+. L’offre est valable pour toute nouvelle souscription à une offre Livebox, tant ADSL que fibre.

Ce n’est cependant pas le seul changement opéré au sein des offres de l’opérateur historique. Le tarif promotionnel pour les 6 premiers mois d’abonnement aux Livebox Up et Max a en effet augmenté de 2€/mois. Mi-novembre, la version Up était facturée pendant les six premiers mois à 31.99€/mois, contre 33.99 € aujourd’hui et la Livebox Max passe de 37.99€ à 39.99€/mois. Le tarif une fois la période de promotion reste pour sa part inchangé. Les offres restent par ailleurs proposées avec un engagement de douze mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox