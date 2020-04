Problème, renseignements, aide, abonnement : toutes les solutions pour contacter Free durant le confinement

Vous voulez contacter Free ? Vous trouverez toutes les solutions ici

Durant le confinement, Free a adapté ses canaux pour assister ses abonnés. C’est ainsi que l’opérateur a par exemple mis en place le télétravail d’une grosse partie de ses Free helpers ou encore a lancé une version virtuelle de ses Free Centers. Par ailleurs les interventions de techniciens itinérants de Free continuent mais “uniquement en cas d’absence de service”. Côté précautions, “dans le contexte national actuel, nous tenons à rassurer sur le fait que nos équipes sur le terrain prennent toutes les mesures de protection pour éviter la propagation du virus”, poursuit l’opérateur. Si l’intervention d’un technicien est “totalement sécurisée”, Free demande toutefois aux abonnés de respecter les principes de prévention élémentaires comme procéder à l’accueil du technicien et ouvrir portes et portails durant son intervention. Mais aussi, d’éviter tout contact et conserver une distance minimale avec lui.

Abonnements et paiement d’une facture Free

Les borne automatiques de l’opérateurs restent disponibles dans les maisons de la presse, vous pouvez les trouver sur cette carte. Elles permettent de s’abonner à une offre Free Mobile ou Freebox, mais également de payer une facture

Vous retrouvez également ces services sur le site free.fr

abonnement mobile : mobile.free.fr/

abonnement Freebox : free.fr/freebox/

paiement des facture (avec vos identifiants) : https://subscribe.free.fr/login/

vous pouvez également réaliser un abonnement par téléphone au 1044

Pour tous problèmes ou questions, de nombreux moyens sont à votre disposition

Le site de l’assistance Free

Celui-ci vous propose une aide en ligne grâce à l’assistance en ligne pas-à-pas. Il permet de résoudre de nombreux problèmes et de répondre à de nombreuses questions, que ce soit concernant la Freebox ou Free Mobile. Le site de l’assistance Free est disponible à cette adresse : assistance.free.fr/

Par ailleurs une chatbot est disponible pour les abonnés Free Mobile. Il permet de répondre à vos question 24h/24 et 7J/47 : https://assistance.free.fr/mobile2/chatbot/

Pour être mis en contact avec un conseiller Free directement

Durant le confinement, le service client de Free s’adapte. L’opérateur incite ainsi à privilégier son service de visio Face To Free pour éviter un temps d’attente trop long au 3244. Ce service permet de contacter un FreeHelper pour toute demande sur une offre Free Mobile ou Freebox. Dans ce contexte particulier, l’opérateur nous informe que la prise en charge via ce service sera uniquement “vocale” tel un appel audio et non en visio comme à l’accoutumée. Vous pouvez contacter un technicien sur la page https://assistance.free.fr/contact/facetofree.php.

Durant cette période, le service client par téléphone de Free reste également disponible

Vous pouvez contacter Free par téléphone 3244 pour être mis en relation avec un conseiller. Ce service est disponible 7j/7 de 7 heures à minuit et est inclus à partir d’une ligne Free, depuis un autre opérateur se référer à sa grille tarifaire (Depuis l’étranger : +33 1 78 56 95 60)

Vous pouvez également contacter Free pour tous problèmes sur les réseau sociaux :

Twitter assistance Freebox

Twitter assistance Free Mobile

Facebook Free

Enfin, les Free Centers restent ouvert, mais virtuellement

Les boutiques du réseau de distribution de Free passent en mode virtuel et proposent de rappeler les usagers et abonnés par téléphone, c’est un nouveau système d’assistance durant le confinement et remplaçant celui permettant la prise de rendez-vous.

Pour ce faire, Il suffit de se rendre sur la page officielle des Free Centers et de choisir celui de son choix. Reste ensuite à sélectionner le motif de la prise de contact, à savoir assistance mobile ou Freebox voire informations sur les offres avant de se laisser guider en fonction de la nature de votre démarche. Découvrez le fonctionnement de ce nouveau service sur cette page