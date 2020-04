Idée confinement : faites travailler vos méninges, grâce à une application disponible gratuitement sur Freebox mini 4K

Le temps laissé par le confinement peut être l’occasion de faire travailler ses méninges avec quelques classiques. Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir la version numérique d’un jeu de lettres disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, Word Search est en fait la version numérique des mots mêlés. Il s’agit pour rappel de retrouver les mots d’une liste dans une grille de lettres. Ces mots peuvent être affichés à l’endroit ou à l’envers, à l’horizontale, à la verticale ou en diagonale. Un classique qui peut occuper les enfants et leur faire découvrir de nouveaux mots de la langue française, mais aussi occuper un adulte qui a du temps devant lui.



PS : confinement oblige, nous avons pris les captures avec les moyens du bord

L’interface

L’interface de Word Search est très simple. Le déplacement à l’écran passe d’ailleurs par les flèches de la télécommande Freebox et la validation par la touche Ok. On peut également utiliser une manette telle que celle de la Freebox avec un déplacement au stick ou à la croix multidirectionnelle et une validation avec le bouton 3.

Depuis la page d’accueil, vous choisissez la thématique des mots (général, animaux, corps, couleurs, pays, aliments, cuisine, gens et temps) et votre niveau (facile, ordinateur, difficile ou expert) pour générer votre grille de jeu.

Une fois dans le jeu, il ne reste plus qu’à repérer la première lettre et la dernière lettre du mot à trouver, avant de les sélectionner l’une après l’autre pour valider la réponse. Notez que l’icône en forme d’ampoule en haut à droite déclenche une aide qui vous montre la première lettre d’un mot à trouver.

Chose bienvenue : une partie dictionnaire permet d’enrichir son vocabulaire au fil des parties. Il suffit en effet d’aller sur le mot dans la liste et d’appuyer sur OK pour afficher la définition. Pas besoin d’avoir un dictionnaire sous la main, donc.

Les réglages

Notez les quelques réglages disponibles depuis la partie inférieure de la page d’accueil et à effectuer en amont de la partie. La grille permet de cacher la grille autour des lettres et le haut-parleur de désactiver les bruitages (qui, soyons honnêtes, n’apportent pas grand-chose). L’oeil barré permettre de pimenter un peu les parties en affichant partiellement les mots de la liste à trouver.

L’horloge permet quant à elle d’accéder à l’historique des parties précédentes pour voir les statistiques, mais également pour relancer une partie non terminée. Pratique, si vous avez été coupés en plein milieu de la dernière.

VERDICT

Word Search adopte une interface simple, mais complète en termes de fonctions et assez variée en termes de contenus. Vous aurez en plus le choix entre la télécommande et la manette pour la prise en main. L’application permettra, comme dit plus haut, d’enrichir le vocabulaire d’un enfant et d’occuper un adulte, grâce à différents niveaux de difficulté. La gratuité se traduit par de la publicité vidéo, qui reste toutefois assez modérée pour ne pas ruiner l’expérience utilisateur. Bref, aucune raison de ne pas l’essayer.