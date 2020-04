Samsung : une initiative écologique avec les nouveaux emballages TV de la marque

Les nouveaux emballages des Smart TV Samsung QLED peuvent désormais être convertis en table de chevet ou encore en cabane pour chat.

Samsung qui ne manque pas d’ingéniosité à lancé une nouvelle initiative concernant les emballages de ses dernières télévision connectées. En effet, les télévisions « Lifestyle » de la marque à savoir « The Sherif », « The Frame » et « The Sero », bénéficient désormais de nouveaux emballages écologiques. Ces derniers sont composés de carton ondulé et disposent de motifs sur leurs surfaces, afin d’être pliés et réutilisés pour d’autres usages.

Les possesseurs de ces modèles de TV Samsung pourront donc réutiliser leur boite afin d’en faire une cabane à chat ou encore une table de chevet par exemple. Comme l’a expliqué le géant sud-coréen : « Samsung facilite ainsi le recyclage pour les consommateurs et encourage la réutilisation créative des emballages ».

Un QR code sera affiché sur les emballages de ces télévisions. En le scannant, vous pourrez prendre connaissance tous les modules réalisables avec ces boites en carton estampillées Samsung.

Source : The Verge