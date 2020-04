Vous ne disposez pas de connexion internet durant le confinement ? Free permet de s’abonner à ses forfaits mobile, boostés, pour une durée d’un mois

C’est une solution peu connue, mais bien pratique pour ceux que se retrouvent confinés sans connexion internet. En effet les forfaits à 2 € et 19,99 € peuvent être souscrits avec une durée de validité limitée et choisie.

A la manière des cartes prépayés, il est en effet possible de disposer des deux offres de Free Mobile avec une validité de 1 mois. Toutefois cette possibilité n’est pas laissée lors d’une souscription en ligne et n’est accessible que depuis les bornes automatiques. Vous pouvez retrouver la carte de ces dernières sur cette page, uniquement dans les Maisons de la Presse puisque les Free Centers sont fermés. Vous bénéficierez directement d’un carte SIM et votre connexion sera immédiatement utilisable.

Concrètement, une fois que vous avez sélectionné votre forfait sur une borne Free, il faut donc choisir un forfait (2€ ou Free illimité) avec une validité de 1 mois. Ensuite, cette validité est gérable directement depuis son espace abonné. Il est ainsi proposé de le prolonger d’un mois, et ce, tous les mois. Il lui faudra cependant augmenter sa validité chaque mois ou tous les 2 mois selon son choix

Par ailleurs, durant le confinement lié au COVID-19, Free booste ses forfaits mobile. Ainsi vous disposez des avantages suivants durant cette période :

– 2 fois plus d’heures d’appel (soit 4h) et 20 fois plus de data (soit 1Go au lieu de 50 Mo) sur le forfait 2€

L’option gratuite de blocage sur le forfait 2€ pour éviter la surconsommation de data

Forfaits 100 Go et Série Free 50 Go : 1 Mbit/s de débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet

100 Go/mois en roaming pour les abonnés au Forfait à 19,99€ bloqués en Europe