Les choix de Free remis en question, plus de clarté réclamée pour la 5G… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

De plus en plus de fonctionnalités pour les applis Free, mais des questions chez les Freenautes

Déjà disponible sur l’application officielle Free Assistance sur iOS et Android, la fonctionnalité “alerte orages” en temps réel devrait faire son apparition à l’avenir dans l’application Freebox -Espace Abonné, de plus en plus utilisée par les abonnés. Free l’envisage, nous a-t-il indiqué. Dans le cadre de cette nouveauté prévue sur l’application, certains se questionnent sur les choix de l’opérateur : la séparation actée depuis des années maintenant des diverses fonctionnalités liées aux Freebox à travers des applications distinctes ou encore l’utilisation d’une application alors qu’un SMS pourrait fonctionner tout aussi bien dans ce cas… Les choix de Free ne font pas l’unanimité chez les Freenautes.

Un WiFi 7 encore mystérieux

Après le WiFi 6 sur la Freebox Pop et le WiFi 6E sur la Freebox delta, Free va-t-il intégrer le WiFi 7 à sa nouvelle Freebox dont le lancement prévu d’ici à la fin de l’année se fait toujours attendre ? Selon la dernière découverte de Tiino-X83, considéré comme le “petit fouineur de la communauté Free”, la prochaine version de Freebox OS, système d’exploitation de la Freebox, devrait prendre en charge le WiFi 7. La nouvelle Freebox pourrait donc être prête à accueillir cette norme dont la commercialisation et la standardisation officielle sont prévues l’année prochaine. La version est suffisamment finalisée pour être d’ores et déjà prise en charge dans de nombreux équipements. Certains sont assez sceptiques sur l’intérêt réel du WiFi 7, reste à l’opérateur et aux fabricants de trouver un usage qui saura impressionner : la technologie reste prommetteuse.

La 5G Stand Alone arrive, mais … pour quoi faire ?

Elle atteindra sa pleine puissance en 2024. Dans les starting-blocks chez SFR et Bouygues ou encore en phase de test chez Free Mobile, la 5G standalone (autonome), initialement prévue en 2023, sera finalement lancée l’année prochaine par Orange, a fait savoir Bruno Zerbib, nouveau directeur de l’innovation de l’opérateur, lors de l’Open Tech Days de l’opérateur la semaine dernière. Bonne nouvelle, mais que changera vraiment la 5G Stand Alone pour l’utilisateur ? Un peu de clarté et de transparence ne serait pas de trop.

Si Free veut un retour au tarif fixe, il y a un équilibre à trouver

Aujourd’hui, Free tend à l’image de la concurrence, à réduire le temps de la promotion la 1ère année, et de surcroît il aimerait bien revenir à des prix fixes, a confié fin septembre Xavier Niel lors de la journée des communautés. L’idée serait donc de revenir à terme à des tarifs fixes ancrés dans l’ADN du FAI jusqu’en 2018 avant qu’une perte d’abonnés sur le fixe le pousse à s’aligner sur ses rivaux avec la mise en place d’un tarif promotionnel la première année et l’intégration d’un engagement sur ses offres Freebox Révolution et mini 4K. Certains s’inquiètent déjà de voir le tarif des Freebox flamber, mais il reste encore à déterminer comment cela se fera…

Android TV c’est de la piètre qualité ?

Récemment, Orange a lancé un nouveau player TV en Pologne au revêtement très proche de celui des serveurs Livebox 6 et 7 en France, comme s’il avait été conçu pour intégrer la gamme de box nouvelle génération de l’opérateur dans l’Hexagone. Sa particularité est de tourner sous Android TV comme la BBox et la Freebox Pop. Jusqu’à présent, Orange a fait le choix d’un OS maison pour le marché français, ce qui n’est pas le cas dans certaines géographies dans lesquelles il est implanté.

Interrogé sur le sujet lors de l’Open Tech Days de l’opérateur le 29 novembre dernier, son nouveau directeur de l’innovation s’est montré assez ouvert à une prochaine évolution : « Sur certains sujets, on pense qu’il n’y a pas de débat. Utiliser Android pour faire de la télé, ce n’est pas un sujet qui nous fait peur » a répondu Bruno Zerbib. Sa box TV sous Android TV 12 en Pologne pourrait donc à l’avenir s’installer en France. Dans l’esprit de certains, Android TV serait un mauvais choix car moins performant ou efficace. Or certains player comme la Nvidia Shield sont assez réputée pour leur qualité. Qu’en pensez-vous ?

