Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta: une seconde chaîne Disney et son replay disparaissent

L’arrivée de Disney+ en France sonne le retrait de plusieurs chaînes du géant américain des offres Canal. C’est au tour de DisneyXD et de son replay de mettre fin à sa diffusion. Après les deux services de vidéo à la demande, Disney English et Disney pop & rick mais aussi les chaînes Disney Channel et Disney Channel+1, c’est au tour de Disney XD de disparaître des offres Canal, au profit de Disney+ lancé aujourd’hui. Le service de rattrapage de la chaîne du géant hollywoodien destinée aux préadolescents est également retiré. Les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta n’ont donc plus accès à DisneyXD, la chaîne était jusqu’à présent incluse dans leur offre. Pour rappel, Canal+ est aujourd’hui le distributeur exclusif en France du nouveau service SVoD de Disney et de ses chaînes.