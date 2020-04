Free : la chaîne Disney Channel disparaît des Freebox sauf pour les abonnés TV by Canal

Comme prévu, les chaînes Disney Channel et Disney Channel+1 ne sont plus disponibles gratuitement sur la plupart des Freebox. Pour les abonnés Delta et Révolution avec TV by Canal, la diffusion continue toutefois sans surcoût.

A J-5 de l’arrivée du nouveau service SVOD du géant hollywoodien dans l’hexagone, en OTT mais aussi dans les offres Canal, c’est le ménage de printemps chez la filiale de Vivendi, accord de distribution exclusive de Disney+ et des chaînes Disney oblige. Et comme prévu, Disney Channel (canal 49) et Disney Channel+1 , disponibles jusqu’à présent sur toutes les box, et par exemple gratuitement chez Free, ne le sont plus dorénavant plus sur la Freebox Crystal, Mini 4K et One. Néanmoins et il fallait s’en douter, les abonnés Freebox Révolution avec Tv by Canal et Delta ont toujours accès aux deux chaînes sans débourser un centime.

Pour sa part, Disney XD et son replay, (bouquet TV by Canal et Famille by Canal) sont à l’heure actuelle toujours accessibles selon nos constatations. La chaîne devait être retirée des offres Canal le 31 mars tout comme Disney Cinéma, au profit de Disney+.

A noter que que les deux services de vidéo à la demande, Disney English et Disney pop & rick ont également tiré leur révérence hier sur les Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta.