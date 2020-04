Non, Free ne va pas supprimer Prime Vidéo sur la Freebox Delta

Laissons l’humour aux humoristes

Lors de ce 1er avril il y a eu des choses drôles et d’autres beaucoup moins, surtout en ces temps de confinement où les services de streaming n’ont jamais été autant utilisés . Face à une fausse information qui a circulé, à laquelle vous êtes plusieurs à avoir cru, et pour laquelle vous nous avez questionné par mail, nous tenions à vous rassurer. Non, Xavier Niel n’a jamais annoncé la fin de Prime Vidéo sur la Freebox Delta.

Amazone Prime, qui intègre de nombreux services, dont Prime Vidéo, reste donc toujours inclus dans l’offre Freebox Delta et disponible en option sur Freebox One. Pour rappel ce service comprend de nombreux avantages tels que l’accès illimité et exclusif à un catalogue de programmes Amazon Original primés, de films et séries populaires et d’émissions TV avec Prime Video, un accès à 2 millions de titres de musique sans publicité sur Prime Music, la livraison illimitée accélérée et gratuite pour des millions d’articles commandés sur Amazon.fr, l’accès à un catalogue d’ e-books avec Prime Reading, un stockage illimité de photos en haute résolution avec Amazon Photos, ainsi que des services pour les joueurs avec Twitch Prime et un accès prioritaire à certaines Ventes Flash.