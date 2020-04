Free a ajouté des chaînes cinéma offertes, répondant ainsi à la demande de Freenautes

Donnez votre avis, Free le prend en compte

Nous vous annoncions ce matin que Free propose 42 chaînes gratuitement jusqu’à la fin du mois afin de vous accompagner durant le confinement. Mais pour l’anecdote, Free nous a confié avoir inclus dans la liste des chaînes offertes plusieurs chaînes cinéma, suite au sondage qu’Univers Freebox a publié hier, sur les “cadeaux” que vous aimeriez que vous offre l’opérateur. Free a donc pris en compte la demande qui était plébiscitée par les Freenautes qui ont participé au sondage et qui est donc la mise en clair de chaînes cinéma.

Plusieurs chaînes cinéma sont à découvrir gratuitement sur Freebox TV

TCM Cinéma sur le canal 123 . Chaque mois TCM Cinéma, disponible HD, propose plus de 100 films américains de tous les genres et de toutes les époques.

Eurochannel sur le canal 119. Il sagit de la première chaîne de télévision entièrement dédiée à la production artistique européenne (hors promotion, la chaîne est proposée au tarif de 3,99€/mois sur Freebox TV).

Drive-in Movie Channel sur le canal 120. Il s’agit d’une nouvelle chaîne qui diffuse des films, séries et autres programmes vintages américains en VO et VF. Vous pouvez y retrouver de grands classiques d’Hollywood : westerns, films d’action, dessins animés, comédies musicales, science-fiction, etc…

Enfin il a Paramount Channel, sur le canal 52, qui est, elle, disponible gratuitement en permanence pour tous les abonnés Freebox.C’est la chaîne provenant d’un des plus grands studios d’Hollywood, le dernier toujours en activité au cœur de Hollywood, qui a créé le cinéma populaire américain, les stars d’hier et continue à créer les stars de demain. La chaîne propose ainsi tous les jours et à tout moment de la journée tous les plus grands films américains des années 30 aux années 2010 issus du Studio, en privilégiant toujours le plaisir du grand spectacle familial avec les plus gros succès du box-office américain pour toutes les générations. Au-delà de sa diffusion linéaire Paramount Channel est disponible à la demande, dans Freebox Replay.

Il y a également Paramout Channel Décalé, sur la Canal 122, qui propose les même programmes avec une heure de décalage