Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms…. Freebox TV parle chinois, un changement explosif pour la télévision française etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

28 mars 2017 : Free propose la plus grande sélection de chaînes chinoises

Une avant-première pour les abonnés Freebox lancée il y a de cela trois ans : Free enrichit son offre audiovisuelle avec le Chinese pack. Il s’agit de trois bouquets regroupant 57 chaînes chinoises au total. Le bouquet Basic proposait 17 chaînes pour 7.99€/mois, Medium en proposant 37 pour 9.99e par mois et le bouquet Premium quant à lui comprenait 57 chaînes pour 11.99€/mois.

31 mars 2005 : Lancement de la TNT

C’est à 17h30 qu’est lancée en direct la Télévision Numérique Terrestre en France. Un projet de longue date remontant à une décision en mai 1994 de la Commission Européenne de proposer une norme pour la télévision numérique. Lors de son lancement, la TNT proposera 13 chaînes gratuites ainsi qu’une chaîne payante que vous connaissez bien sûr : Canal +.

Le nom rappellera bien sûr un certain tube d’un groupe devenu légendaire… 😉

01 Avril 2004 : Gmail fête ses 16 ans

Happy Birthday ! Parmi la multitude de services lancés par Google, quelques-uns ont réussi l’exploit de devenir incontournables et Gmail en fait partie. Lancé le premier avril 2004 en bêta, l’offre proposait alors déjà un stockage impressionnant de 1Go (oui, c’était une autre époque) mais n’a été ouverte au public que 2 ans après, toujours en bêta. Le lancement officiel de cette messagerie n’a pourtant eu lieu qu’en juillet 2009, mais compte aujourd’hui plus d’1,5 milliards d’utilisateurs à travers le monde.

01 Avril 1999 : World Online, pionnier du RTC en France

World Online France est un fournisseur d’accès à Internet qui a été créé en 1998 et s’est fait connaître en proposant la première offre d’accès illimité en RTC (Réseau Téléphonique Commuté). Cette offre, proposée le 1er avril, était proposée pour les 200 000 premières inscriptions mais n’atteindra jamais ce pallier, puisque le groupe sera pris rapidement dans un scandale financier et fermera en 2001.

31 mars 2005 : lancement de W9 en France

En même temps que la TNT française, la chaîne W9 du groupe M6 fête également ses 15 ans ! Le canal 9 qu’elle occupe était initialement prévu pour M6 Music, mais le groupe étant conscient de la faible audience d’une chaîne musicale, il a souhaité très rapidement pivoter vers une chaîne plus généraliste tournée vers les 15-35 ans. Elle fera ainsi son apparition sous le nom de W9 à 18h, lors du lancement de la TNT en France.