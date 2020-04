Ecraser le réseau d’Orange sur Android est désormais possible pour les abonnés Free Mobile, s’équiper en fibre optique chez Lidl aussi

Quel jour sommes-nous ? Pendant le confinement pas évident de garder la notion du temps. Trêve de plaisanterie, ce 1er avril est l’occasion de retrouver un peu le sourire et de catapulter des canulars et infox, souvent drôles, parfois tirés par les cheveux ou crédibles. Voici deux poissons d’avril dédiés aux télécoms pour le prix d’un.

“Grosse, annonce, après des mois d’essais, FMobile débarque sur Android. Il s’agit d’une version taillée sur mesure, que j’ai appelé FMobile AD. Installation APK uniquement”. A peine réveillés, beaucoup d’abonnés Free Mobile désireux d’en finir avec l’itinérance Orange sur Android, ont pu y croire un instant. Joie de courte durée puisque cette app forte utile pour éviter les débits très très faibles sur le réseau de l’opérateur historique n’est hélas disponible que sur iOS et ne verra jamais le jour sur l’OS de Google.

GROSSE ANNONCE cc @UniversFreebox 🔥 APRÈS DES MOIS D’ESSAIS, FMOBILE DÉBARQUE SUR ANDROID ! Attention, ce n’est pas FMobile 3 ! Il s’agit d’une version taillée sur mesure, que j’ai appelé FMobile AD. Installation par APK uniquement : https://t.co/3odJ1r19Cp Notes d’app : pic.twitter.com/oXuMxwQVza FMobile (@FMobileApp) March 31, 2020

Les développeurs nous ont d’ailleurs expliqué les raisons de cette impossibilité dans une précédente interview. Quoi qu’il en soit, ce poisson d’avril est bien ficelé, entre annonce, communiqué détaillé et lien d’activation, pour aboutir à une page très explicite qui ne laisse aucune place au doute.

On retiendra toutefois le fonctionnement de cette fausse app : “FMobile AD n’intervient pas sur l’appareil directement, en raison des limitations d’Android mais sur la carte SIM. En effet, l’application écrase la configuration de votre carte pour supprimer le réseau Orange F des réseaux supportés, empêchant ainsi naturellement votre mobile de s’y connecter”. A déconseiller aux abonnés d’Orange !

Devenir technicien fibre en herbe grâce à Lidl, tout est dans le catalogue

« La fibre optique se démocratise, la preuve : Lidl nous refait le coup du « Mr cuisine » à la sauce télécom. Dommage qu’on soit en confinement ». Bien inspiré, un twittos avait pourtant une preuve à l’appui, une page du catalogue de Lidl. Mais impossible de croire que l’enseigne ait décidé remplacer robot multifonction et perceuses par une soudeuse fibre optique et une cliveuse Le montage est parfaitement réalisé et il est assez facile de tomber dans le panneau !