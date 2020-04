Insolite : une box Internet défectueuse perturbe le GPS

La box Internet défectueuse d’un particulier provoquait des perturbations sur les équipements GPS et Galiléo d’une entreprise à proximité.

L’histoire a été rapportée par l’Agence Nationale des Fréquences. Voyant son activité, à savoir le développement d’équipements professionnels GPS et Galileo pour la géolocalisation de haute précision, perturbée par un brouillage, une entreprise du département de la Drôme avait alerté l’agence le 13 février 2020. Elle avait au préalable vérifié que le problème n’était pas interne.

L’ANFR avait ainsi fait le déplacement, le 25 février, pour constater les perturbations en question. Elle a confirmé qu’il y avait bel et bien un problème. La surprise vient surtout de l’origine du brouillage, à savoir un appartement situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment. L’élément perturbateur a été localisé et identifié grâce aux équipements de l’agence. Il s’agissait en fait de la box Internet d’une dame âgée. Selon l’ANFR, “elle émettait en effet des rayonnements indésirables dans la bande de fréquences réservée au GNSS (NDLR : Géolocalisation et navigation par un système de satellites) “. Bien que défectueuse, la box continuait ainsi de fonctionner et de fournir un accès à Internet, mais “tout en parasitant une bande de fréquences sensible réservée à l’Aviation civile, à la Défense et à l’Espace”.

L’entreprise impactée a accepté que la personne puisse continuer à utiliser sa box Internet le temps qu’elle soit remplacée, afin d’éviter que la personne ne se retrouve sans Internet, ni télévision, ni téléphone. L’ANFR a demandé de son côté à l’opérateur de faire le nécessaire. Le remplacement a été effectué sous trois jours.

Interrogée par Univers Freebox, l’ANFR a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un poisson d’avril, mais n’a pas donné le nom de l’opérateur.