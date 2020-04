Freebox Révolution et Delta : deux services Disney disparaissent

Un peu moins de Disney sur la Freebox

C’est un peu le remue-ménage dans les contenus Disney depuis l’annonce de la signature d’un accord de 250 000 millions d’euros avec Canal+. Celui-ci comprend la distribution exclusive de Disney+ mais également des autres chaînes et services Disney. Ainsi, Disney Channel va revenir en exclusivité chez Canal, et les chaînes Disney XD et Disney Cinéma vont disparaître avec l’arrivée de Disney+ (qui est reportée au 7 avril)

Cet accord semble avoir fait deux autres victimes puisque 2 services Disney, inclus pour les abonnés TV by Canal (Freebox Révolution et Freebox Delta) viennent d’être stoppés sur Freebox Replay

Le premier est « Disney English », un service de vidéo à la demande, qui proposait aux plus jeunes d’apprendre l’anglais en s’amusant. Les enfants de 3 à 8 ans pouvaient retrouver leurs héros préférés de la Maison de Mickey et apprendre l’anglais tout en s’amusant

Le deuxième service est Disney Pop et Pick, qui proposait le top Disney Channel du moment en avant-première et des contenus inédits. Ce service permettait également de (re)découvrir à son rythme des séries en intégralité et des Disney Channel Original Movies.