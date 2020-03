Les chaînes Disney Channel deviennent une exclusivité Canal, mais devraient rester sur Freebox Delta et Révolution

C’est le grand chamboulement concernant les chaînes Disney sur les box

Avec l’accord signé entre Canal+ et Disney pour la distribution du service de SVOD Disney+ en France, c’est également toute la distribution des chaînes linéaires du studio américain qui est bouleversée. Ainsi que nous vous l’avions déjà annoncé, à l’occasion de l’arrivée de Disney+ dans les offres Canal, deux chaînes vont tirer leur révérence : Disney Cinéma et Disney XD. Mais la réorganisation ne s’arrête pas là. En effet, les chaînes Disney Channel et Disney Channel+1, qui étaient disponibles sur toutes les box, et gratuitement chez Free par exemple, vont devenir une exclusivité Canal. De ce fait, elles stopperont leur diffusion dans les bouquets TV des opérateurs télécom à compter du 28 mars.

Toutefois, les abonnés à la Freebox Delta ou à la Freebox Révolution devraient continuer à en bénéficier, puisque TV by est inclus dans leur offre. Ce fut déjà le cas lors de la reprise en exclusivité par Canal+ des chaînes National Geographic, qui sont restées incluses sur les Freebox intégrant TV by Canal.

Merci NikkiOLarry2