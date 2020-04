Abonnés Free Mobile : voilà un e-mail qui n’a rien d’une chance, mais tout d’un raté

Un phishing de plus. Et pas du tout crédible en plus.

Pas une semaine sans qu’un e-mail censé provenir de Free et s’adresser aux abonnés de l’opérateur n’atterrisse dans notre boîte e-mail – il faut dire qu’elle date un peu. En voici justement un qui presse le destinataire à propos d’une “dernière chance”. Bah voyons.

D’emblée, l’apparence de la missive peut rappeler quelques souvenirs. L’auteur s’est en effet contenté de reprendre une ancienne arnaque (avec son image et sa belle faute) et d’y ajouter un visuel de smartphones haut de gamme pour tenter d’appâter. On retrouve également la partie désinscription tout en bas partant du principe que l’on est forcément une femme (“retirée”) et nous proposant une adresse hors de France. Joli recyclage, en effet.

Comme à l’accoutumée, l’adresse d’expédition n’a aucun lien avec Free.

Et que dire de cette adresse Web – le lien sur l’image – qui arrive quand même à prendre toute la largeur d’un écran 27 pouces… L’absence de lien avec Free lui enlevait déjà toute crédibilité. Ce côté “à rallonge” enfonce les derniers clous.

Parmi les bons réflexes pour éviter de se faire avoir, rappelons qu’il faut regarder l’adresse d’expédition, l’adresse des liens dans le message, la cohérence du message, les fautes un peu trop nombreuses et utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé par des sites tels qu’Univers Freebox.

En parlant justement de signalement, pensez à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux phishings que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pensez également à signaler tout site de phishing sur http://phishing-initiative.com/.