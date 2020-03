myCanal fait le point sur son actualité chaude et annonce avoir réduit de 25% son trafic de données

Après Android la semaine dernière, c’est au tour de la version iOS de myCanal de recevoir une nouvelle mise à jour, l’occasion pour son équipe de passer en revue son actualité du moment et à venir. Comme l’arrivée de Disney+ et une réduction déjà enclenchée de la qualité des vidéos.

Estampillée 4.4.2, cette nouvelle version apporte des correctifs non dévoilés par les développeurs. Celle-ci prépare toutefois l’arrivée le 7 avril de Disney+ sur la plateforme. Si le catalogue sera bien affiché sur myCanal, la lecture de contenu ne se fera que sur l’application Disney+ et ce sur toutes les plateformes (iOS, Android, Android TV etc…).

Par ailleurs, pour tout ceux qui ne sont pas abonnés, “la saison 1 de la série mythique de CANAL+ « Le Bureau des Légendes » est offerte à tous sur l’app, l’occasion de découvrir ce petit bijou français” , rappelle dans la release note l’équipe de myCanal. La saison 5 de la Création Originale, quant à elle, sera disponible à partir du lundi 6 avril, seulement sur CANAL+.

Une réduction de la qualité d’image

A l’heure où les plateformes de streaming et divertissement réduisent tour à tour la qualité de leurs vidéos pour éviter toute surcharge, myCanal annonce avoir “respecté les consignes du gouvernement, et réduit de 25% la consommation de bande passante internet pendant cette période, pour éviter de saturer les réseaux français”. Et de préciser à ceux qui ont constaté une réduction de la qualité d’image, de ne s’inquiéter, “nous relâcherons tous les pixels après le confinement”. Pour rappel, la filiale de Vivendi a annoncé il y a tout juste 10 jours, “désactiver la qualité 4K-UHD en OTT.”

Pour rappel, myCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair, et donc à la saison 1 du Bureau des Légendes. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).