MyCanal reçoit une nouvelle mise à jour sur Android, avec toujours l’humour des développeurs

myCanal a reçu une nouvelle mise à jour sur Android qui apporte plusieurs corrections

Disponible depuis ce jeudi 26 mars, la version de myCanal, estampillée 4.6.2, est disponible dans la Play Store, que vous pouvez télécharger ici. Celle-ci permet de corriger :

Le message “init failed” pour les équipements dotés d’un CPU Mediatek.

Le message “aucun contenu disponible” dans les thématiques de la LIVE TV. Rdv sur le Play Store pour mettre l’appli à jour.

Et, comme à leur habitude, les développeurs de myCanal accompagnent cette nouvelle version d’un petit commentaire humoristique dans le descriptif de cette mise à jour :

MyCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Cana/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).