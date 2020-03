Les nouveaux OnePlus 8 bientôt annoncés en France, avec de grandes chances d’être disponibles chez Free

Les smartphones OnePlus 8, qui ont de grandes chances d’arriver dans la boutique de Free, seront bientôt annoncés en France. On a d’ailleurs une date. Qu’attendre des nouveaux modèles haut de gamme de la marque chinoise ?

OnePlus a fait son entrée au catalogue de Free Mobile en 2019 avec les smartphones OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro MacLaren Edition. Comme nous l’a récemment indiqué le constructeur, il n’y a pas de raison que leurs successeurs n’arrivent pas eux aussi chez l’opérateur de Xavier Niel.

Et justement, ces successeurs seront présentés de manière officielle le 14 avril prochain à 17h00 (heure française). En raison du contexte sanitaire, la présentation se fera à travers un événement en ligne diffusé sur le site de constructeur et sur la plate-forme YouTube. La nouvelle gamme répondra bien au nom de OnePlus 8.

En recoupant les caractéristiques techniques des modèles actuels que nous avons testé (retrouvez nos tests complets des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro), les quelques infos distillées par le constructeur et celles relayées par certains serial leakers comme Ishan Agarwal sur Twitter, on peut s’attendre à un chipset Qualcomm Snapdragon 865 avec de la mémoire LPDDR4x ou LPDDR5 respectivement pour les modèles standard et Pro, un écran AMOLED 6,55 pouces Full HD+ 90 Hz ou 6,78 pouces Quad-HD+ 120 Hz (modèles standard et Pro) et à de la charge rapide 30 Watts en filaire, mais également en sans-fil (pour le modèle Pro). Les fuites indiquent également un triple capteur photo 48 + 16 + 2 Mégapixels pour le modèle standard et un quadruple capteur 48 + 48 + 8 + 5 Mégapixels.

Enfin, comme l’a confirmé le constructeur, tous les modèles seront compatibles 5G. Reste maintenant à voir combien ils seront, avec les rumeurs autour d’un OnePlus 8 Lite potentiellement équipé d’un chipset Snapdragon 765G et d’un écran AMOLED 6,4 pouces.