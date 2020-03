Ligue CTI Covid-19 : les experts se mobilisent face aux cybercriminels exploitant la crise sanitaire

Grosse mobilisation face à l’épidémie de coronavirus, mais aussi face aux cybercriminels qui veulent profiter de la situation.

Les cybercriminels n’ont pas levé le pied en temps de crise sanitaire. Au contraire, ils entendent plutôt profiter de la situation. On peut citer les attaques ciblant les établissements de santé, les attaques contre les salariés non habitués au télétravail et potentiellement moins bien protégés, les fausses pages de financement participatif jouant sur la corde de l’émotion ou encore les fausses applications mobiles de suivi de l’épidémie profitant du désir de rester informé.

En face, la riposte s’organise. Près de 400 experts de la sécurité informatique issus de plus de 40 pays se sont ainsi réunis au sein de la Ligue CTI Covid-19. Parmi eux, des experts travaillant chez Amazon ou Microsoft. Il s’agira d’assurer une veille face aux diverses menaces et de trouver rapidement des solutions.

Pour Marc Rogers, qui est vice-président de la société de sécurité Okta et fait partie des quatre fondateurs de la ligue, la priorité est de lutter contre les attaques ciblant ceux en première ligne face au coronavirus, à l’image des établissements médicaux.

Mais il y a également le phishing surfant sur la crainte des internautes pour tenter d’obtenir des données personnelles. “Je n’ai jamais vu ce volume de phishing”, indique-t-il. Il se félicite en tout cas d’une telle coopération : “Je n’ai jamais vu ce niveau de coopération. J’espère que cela continuera au-delà”.

Source : Reuters