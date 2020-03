Coronavirus : attention à l’application Android promettant un suivi, mais qui installe en réalité en ransomware

Si vous comptez suivre l’évolution de l’épidémie de coronavirus, évitez les applications douteuses et préférez les sites officiels. Cela vous évitera les mauvaises surprises.

Comme on le sait, certaines âmes malintentionnées n’entendent pas faire une pause dans l’épidémie de coronavirus. Elles comptent plutôt profiter de la panique au sein de la population pour diffuser spams, malwares et aux joyeusetés. Apple et Google ont ainsi commencé à faire le ménage sur les boutiques applicatives respectives. Mais les internautes ne passent pas uniquement par les plates-formes officielles lorsqu’il s’agit de télécharger des applications et contenus sur leurs smartphones. Pour preuve, l’application COVID19 Tracker qui n’est pas disponible sur le Play Store, mais qui atterrit quand même sur certains smartphones Android.

Dommage pour les propriétaires. En effet, lors de l’activation des alertes en temps réel, l’application censée permettre le suivi en temps réel de l’évolution de l’épidémie de coronavirus installe en réalité un ransomware nommé CovidLock sur le smartphone et bloque l’appareil. Le propriétaire est alors invité à payer 100 dollars en bitcoins. Autrement, il risque de voir toutes ses données supprimées ou, pire encore, de voir ses identifiants et mots de passe partagés. Il a 48 heures pour répondre à l’injonction. Bref, il existe des sites officiels. Mieux vaut se cantonner à ceux-ci. Inutile de se rajouter un stress supplémentaire en cette période déjà compliquée.

Source : Futura Sciences