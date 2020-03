Bilan de toutes les chaînes offertes sur la Freebox durant la période de confinement et même plus

Il y a de quoi passer le temps, même en restant chez soi

Depuis lundi, c’est le confinement total pour les français qui vont donc passer beaucoup de temps chez eux. Une période éprouvante, surtout pour les enfants, qui sera un peu apaisée grâce aux opérateurs télécom et à Canal+ qui offrent des chaînes durant cette période. Nous faisons le bilan de toutes celle qui sont exceptionnellement gratuites sur la Freebox jusqu’à la fin du mois et même plus pour certaines. Pour y accéder, vous n’avez aucune manipulation à réaliser, il suffit simplement de se rendre sur les canaux concernés durant la période idoine :

Dès maintenant et jusqu’au 31 mars

Canal + : canal 4 Canal+ Cinéma : canal 41 Canal+ Sport : canal 42 Canal+ Séries : canal 43 Canal+ Family : canal 44 Canal+ Décalé : canal 45