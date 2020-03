Après Free, Orange et SFR, Bouygues Telecom passe en clair une trentaine de chaînes pour ses abonnés en confinement

Les opérateurs se mobilisent pour permettre à leurs abonnés de mieux vivre leur confinement, notamment en offrant des chaînes habituellement payantes en cette période d’épidémie.

Orange, SFR et Free l’avaient déjà fait , c’est au tour Bouygues Télécom de passer en clair des chaînes pour ses abonnés Bbox. Cette mise au clair durera jusqu’au 30 avril pour tous les abonnés Bbox avec une offre TV. Nos confrères chez Bbox Mag ont ainsi dressé la liste des différentes chaînes TV dorénavant disponibles gratuitement chez Bouygues Télécom, avec le canal dédié. A noter que seuls les services linéaires passent au clair, et non les Replay ou les services SVOD associés.

Plus de 30 chaînes offertes chez Bouygues Télécom

Divertissement :

AB1 (canal 70)

Crime District (Canal 71)

Cinéma & séries :

Action (canal 86)

Paramount channel (canal 91)

Paramount channel décalé (canal 92)

Eurochannel (canal 94)

Jeunesse :

Canal J (canal 105)

Toonami (canal 106)

Nickelodeon Teen (canal 107)

Booemrang (canal 108)

Boomerang décalé (canal 109)

Boing (canal 110)

Nickelodeon (canal 111)

Nickelodeon décalé (canal 112)

Tiji (canal 113

Baby TV (canal 114)

Nickelodeon junior (canal 115)

Découverte :

Trek (canal 125

Animaux (canal 126)

Science & vie TV (canal 127)

Toute l’histoire (canal 128)

Chasse & pêche (canal 129)

Jeunes adultes :

Mangas (canal 145)

Adult swim (canal 147)

Musique :

Melody vintage forever (canal 184)

Melody d’afrique (canal 187)

Art de vivre :

My zen TV (canal 224)

Internationale :

RTL (canal 553)

Rai News (canal 573)

TG COM 24 (canal 576)

Channel One Russia ( canal 592)

Ennahar TV (canal 563)

Echourouk News (canal 688)

Africâble (canal 731)

Un élan de solidarité numérique de la part des opérateurs. Pour rappel, Free a lui aussi offert 8 chaînes jeunesse et un bouquet TV à ses abonnés Freebox, SFR quant à lui a offert deux bouquets disponibles sur demande et Orange quant à lui a mis au clair ses chaînes OCS ainsi que d’autres chaînes jeunesse. Et pour ne rien gâcher, les chaînes Canal+ sont gratuites sur toutes les box durant le confinement.