Iliad garde le cap en 2020 en Italie, malgré l’épidémie de Coronavirus

L’épidémie de COVID-19 ne suffira pas à terrasser les ambitions d’Iliad Italia. Son PDG annonce que l’opérateur continuera à “avoir des objectifs ambitieux” pour 2020.

Alors que le pays est à l’arrêt depuis plus longtemps qu’en France et que la pandémie frappe particulièrement l’Italie, l’opérateur italien de la maison-mère de Free ne compte pas revoir ses objectifs à la baisse.

Le développement du réseau propriétaire d’Iliad gardera le cap, malgré tout

Benedetto Levi, PDG d’Iliad Italia, a ainsi annoncé “nous continuons à avoir des objectifs ambitieux pour 2020” lors d’une intervention publique portant sur le renforcement des réseaux.

Porté par des résultats prometteurs sur l’année 2019, dont notamment l’acquisition de plus de 2,4 millions d’abonnés sur l’année, et après avoir plus que triplé son chiffre d’affaire par rapport à 2018, Iliad ne veut pas ralentir. Son PDG a annoncé maintenir ses objectifs initiaux de déploiement de son réseau propre, fixés l’année dernière. ” Nous poursuivons des objectifs ambitieux, avec un objectif d’environ 5 000 sites actifs d’ici fin 2020 et de 10 000/12 000 sites installés fin 2024, visant à atteindre un équilibre en Ebitda avec moins de 10% de part de marché. ” annonce-t-il.

Un objectif ambitieux, d’autant plus que la maison-mère de Free envisageait que cette crise sanitaire puisse ralentir le déploiement des réseaux fixes et mobile, l’Italie ne faisant pas exception. Mais pour l’instant, d’après nos confrères d’Universo Free, l’opérateur Italien n’a pas ralenti concernant son réseau propre.

En effet, pour l’instant l’opérateur dispose de 2737 sites actifs, et garde la même cadence d’environ 250 activations par mois depuis janvier 2020. Reste à voir si le rythme pourra être maintenu, et quel impact le confinement, particulièrement appliqué en Italie pourrait finalement avoir s’il continue encore plusieurs mois.