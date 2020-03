Iliad continue son avancée en Italie, avec plus de 2,4 millions d’abonnés recrutés en 2019

La maison-mère de Free a annoncé ses résultats pour l’année 2019 ce matin, et le bilan pour Iliad est positif, notamment en terme de recrutements et en terme de déploiement de son réseau.

L’opérateur Italien Iliad a été lancé en 2018 et en presque deux ans d’existence, il comptabilise plus de 5 millions d’abonnés sur le territoire, avec une bonne dynamique de recrutement sur l’année 2019.

Iliad continue de recruter et d’investir en 2019

A la fin de l’année 2019, le parc d’abonnement d’Iliad Italia comptait ainsi 5.3 millions de personnes, dont plus de 2.4 millions nouveaux abonnés dans l’année. Lors du quatrième trimestre de l’année dernière, l’opérateur a ainsi accéléré son rythme avec plus de 740 000 recrutements nets. Cette hausse d’abonnements est la deuxième plus importante depuis la création de l’opérateur.

L’opérateur Italien n’avait pas fait mieux depuis le troisième trimestre 2018

Côté chiffre d’affaires, celui-ci est en hausse pour arriver à 427 millions d’euros en 2019 avec notamment une forte hausse entre le troisième et le quatrième trimestre de l’année dernière (+28%). A titre de comparaison, le chiffre d’affaires d’Iliad Italia était de 124 millions d’euros à la fin de l’année 2018.

L’opérateur continue d’investir, avec un investissement hors fréquences de 369 millions d’euros notamment pour le réseau mobile d’Iliad en Italie. Ainsi, à la fin de l’année, c’est environ 4 000 sites équipés qui constituaient son parc d’antennes, dont 2500 sites déployés sur l’année 2019. A noter également que l’opérateur a amélioré son réseau 4G en obtenant des blocs de fréquences à la fin de l’année. D’après UniversoFree, on y trouve désormais 2 639 sites dont plus de 80% fonctionnant dans la bande 2100 MHz.

On note cependant une perte d’EBITDAaL de 253 millions d’euros, imputés notamment aux charges d’itinérances liées à la hausse de la base d’abonnés et à la consommation moyenne qui est en hausse. De même, les charges de réseau expliquent en partie cette baisse.

Lors d’une interview, Thomas Reynaud avait annoncé “Iliad Italia est plébiscitée par les consommateurs, face à des concurrents qui viennent de se faire tous condamner pour entente à 228 millions d’euros d’amende”, rappelle par ailleurs Thomas Reynaud. L’objectif de l’opérateur est à présent de “transformer ce succès commercial en succès économique”. Pour ce faire il doit construire son propre réseau et vise 5 000 sites activés à la fin de l’année, afin de réduire ses charges d’itinérances qui augmentent proportionnellement avec la hausse du nombre d’abonnés.

Le déploiement du réseau de distribution de l’opérateur se porte également bien. Avec 14 boutiques en Italie et plus de 800 bornes sur le territoire à la fin de l’année 2019.