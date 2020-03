Free Mobile Netstat : les abonnés sont connectés 93% du temps au réseau propre de l’opérateur, nouveau record

Sur une pente ascendante depuis le début du confinement et l’annonce de la restriction des déplacements, le taux d’utilisation du réseau Free Mobile passe un nouveau cap aujourd’hui.

Depuis mi-mars, les voyages interurbains sont drastiquement restreints et ce sur tous les axes de transport. Cela s’en ressent depuis sur le réseau Free Mobile lequel couvre aujourd’hui 97% de la population en 4G selon nPerf et seulement près de 77% du territoire. Les communes sont donc mieux couvertes que les routes, autoroutes et lignes de train par l’opérateur. Par conséquent, le taux d’utilisation du réseau propre de Free ne cesse de grimper dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement.

Aujourd’hui, les abonnés utilisant l’application Free Mobile Netstat sont ainsi connectés 93,1% du temps au réseau 3G/4G de l’opérateur, soit un gain de 1,5 pt en près de 10 jours. Sur les 7 derniers jours, ces derniers sont restés campés 67,6% du temps sur la 4G de l’opérateur, 16,1% sur sa 3G et plus de 8% en Femtocell. Ce mercredi, les abonnés n’ont jamais aussi peu accroché les antennes de l’opérateur historique (6,9% du temps), bien que l’itinérance Orange devrait toutefois regagner un peu de terrain quand tout rentrera dans l’ordre.

Si l’opérateur de Xavier Niel a accéléré en 2019 le déploiement de son réseau mobile et commencé 2020 sur une cadence importante, la crise de Coronavirus devrait l’impacter et le ralentir jusqu’à la fin de la pandémie, a t-il annoncé récemment. Le projet de loi d’urgence adopté par le Parlement, intègre toutefois de nouvelles mesures pouvant faciliter les interventions de l’opérateur sur le terrain comme la suppression temporaire de la déclaration préalable à l’implantation d’une antenne.

source : freemobile.toosurtoo

Pour rappel, l’application Free Mobile Netstat permet de mesurer le taux d’utilisation du réseau Free Mobile par rapport à l’itinérance d’Orange. Ainsi, l’évolution de l’utilisation du réseau Free par ses utilisateurs peut être mesurée grâce à cette application qui permet de surveiller en tâche de fond l’opérateur auquel vous êtes connecté. Bémol, le nombre d’utilisateur est en chute libre depuis de nombreux mois.