YouTube limite les débits et passe en qualité SD 480p par défaut dans le monde entier

YouTube va baisser la qualité de ses vidéos dans les jours qui viennent pour la qualité 480p, une définition « Standard ». Les vidéos seront donc affichées par défaut en SD sur la plateforme vidéo, afin d’éviter de surcharger le réseau.

En effet, la semaine dernière, Google a accepté la requête de l’UE concernant les limitations de débits de plusieurs géants du Web afin de désengorger le réseau et éviter une congestion d’Internet. Suite à cette demande du commissaire européen au Marché intérieur, YouTube applique désormais cette manœuvre au compte goutte pas seulement pour l’Europe, mais pour le monde entier.

Cela ne veut pas dire que la HD ne sera plus disponible, mais simplement que par défaut, la définition 480p vous sera proposée. Il sera quand même possible de passer la vidéo en qualité 720p ou 1080p HD mais il est conseillé de ne le faire qu’à partir de 23 heures, afin d’éviter une surcharge de bande passante.

Le changement est déjà en cours, et sera effectif dans les jours qui viennent partout dans le monde et sur tous les supports à savoir : mobile, TV et PC.

La plateforme vidéo de la firme de Mountain View a opté pour cette démarche afin ne pas saturer le réseau qui subit actuellement une forte hausse de trafic à cause du confinement lié au Coronavirus. De plus en plus de personnes utilisent donc Netflix, YouTube ou d’autres services du même genre pour passer le temps. A noter que le streaming vidéo est le service le plus utilisé sur Internet, cette opération a donc pour but de libérer le réseau afin de ne pas entraver le télétravail ou l’éducation en ligne qui sont des domaines prioritaires en ce temps de crise.

Source : 9To5Google