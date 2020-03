Après Netflix, c’est au tour de YouTube de baisser la qualité par défaut de ses vidéos

Les plateformes de streaming appliquent de nouvelles mesures pour soulager les réseaux européens en cette période d’épidémie, après Netflix, c’est le géant Google qui annonce la baisse de qualité de ses vidéos.

Les demandes du Gouvernement pour une solidarité numérique afin de ménager les réseaux télécoms semblent avoir fait réagir les grosses plateformes de streaming. Après la décision de Netflix de baisser la résolution vidéo sur sa plateforme, YouTube annonce également réduire la qualité de ses contenus.

Une baisse de la qualité automatique mise en place par YouTube

Dans cette période d’épidémie et de confinement, les réseaux télécoms sont bien plus sollicités qu’en temps normal. Si les opérateurs sont plutôt confiants concernant la capacité de leurs infrastructures, le Gouvernement a fait appel aux fournisseurs de contenus consommateurs de bande passante de prendre des mesures techniques pour limiter la consommation de leurs services. Comprenez ici la VOD ou le streaming, entre autres. Et Google a ainsi commencé à déployer ces mesures dans toute l’Europe, comme l’annonce un porte-parole de Youtube à nos confrères de Numerama.

« Bien que nous n’ayons vu que quelques pics d’utilisation de notre plateforme, nous avons des dispositifs en place pour automatiquement ajuster notre système pour mobiliser moins de capacité réseau. À la suite de la réunion entre le PDG de Google, Sundar Pichai, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki et le Commissaire européen Thierry Breton, nous nous engageons à mettre temporairement par défaut tout le trafic en Europe en définition standard »

Le directeur des politiques publiques de Google a également annoncé cette décision pour tous les utilisateurs de sa plateforme de streaming sur le territoire européen. Il s’agit en fait de la baisse de qualité “par défaut” proposée par la plateforme. Habituellement, la qualité est proposée automatiquement à la valeur la plus haute que votre connexion peur supporter (1080p, 4K si la vidéo est compatible…). Dans les prochains jours, chaque programme lancé sera en basse définition (480p) automatiquement.

Si pour l’instant, en France, le programme lancé reste en haute qualité (nous avons par exemple eu accès automatiquement à des vidéos en 1080p60), Benoît Tabaka explique que le déploiement se fera progressivement, dans les jours qui viennent. A noter que cette qualité pourra être augmentée si vous le souhaitez. Cependant, pour rappel, le Gouvernement a également appelé les Français à adapter leurs usages à la situation, notamment en privilégiant les téléchargements anticipés des vidéos (films, séries par exemple), pendant les heures creuses (notamment après 23h) plutôt qu’une lecture en streaming.