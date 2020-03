Covid-19 : Free annonce faire un geste pour 700 sous-traitants qui l’accompagnent au quotidien

L’opérateur s’engage à payer illico plus de 700 fournisseurs sans attendre le délai légal de 45 jours… soit un montant de 50 millions d’euros.

A l’heure où l’opérateur est pleinement mobilisé en interne face à la pandémie de Coronavirus via notamment un plan de prévention et de continuité de service mais aussi avec des mesures adaptées pour préserver la santé de ses 11 000 collaborateurs, Free décide de faire un geste envers ses sous-traitants.

Après avoir pensé à ses abonnés (service client renforcé, data du forfait 2€ boostée, kyrielle de chaînes offertes sur la Freebox), Free et sa maison-mère Iliad lancent aujourd’hui une initiative de solidarité en faveur des sous-traitants TPE et PME qui l’accompagnent au quotidien. “Pour soulager leur trésorerie, le groupe s’engage à payer immédiatement leurs factures en cours sans attendre le délai de 45 jours fin de mois. Cela concerne plus de 5000 factures pour plus de 700 fournisseurs, soit un montant total d’environ 50 millions d’euros”, informe un communiqué.