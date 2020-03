Free : Thomas Reynaud fait le bilan des adaptations dues au confinement, facilitées par l’expérience italienne d’Iliad

Free s’adapte à la crise du Coronavirus

Dans une nouvelle lettre adressée ce jour aux salariés d’Iliad/Free, Thomas Reynaud, le Directeur Général, a fait un premier bilan de la nouvelle organisation mise en place par l’opérateur à l’issue du premier jour de confinement général. Il indique que l’opérateur a notamment pu compter sur l’expérience de l’Italie, où Iliad est présent, et qui subit également les mêmes mesures restrictives depuis plus d’une semaine.

Thomas Reynaud annonce également travailler sur une ré-ouverture des Free Center, mais avec un fonctionnement qui garantirait la sécurité des salariés et des abonnés.

La nouvelle lettre de Thomas Reynaud dans son intégralité

Cher tous,

Aujourd’hui s’achève notre première journée pleine en mode « confinement ». Chacun doit à présent

s’organiser au mieux pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Nous vivons une période

totalement inédite, mais il faut garder courage, sourire et confiance pour surmonter cette épreuve

tous ensemble.

Notre Groupe avait anticipé les mesures annoncées par notre Président. Nous nous y étions préparés.

En Italie, nos collaborateurs ont en effet vécu cette situation avec quelques jours d’avance sur nous.

Leur retour d’expérience nous a été précieux. Avec sang-froid et professionnalisme, ils ont mis en

place une nouvelle organisation en un temps record, qui leur a permis d’assurer la continuité de nos

activités sur toute territoire italien. Grâce à des visioconférences et des points téléphoniques

réguliers, le lien entre les équipes est demeuré très fort malgré la distance imposée.

Nous sommes en train de faire la même chose en France et nous allons garder le lien entre chacun

d’entre nous.

Nos équipes sont extrêmement mobilisées. Notre objectif n°1 est de veiller à la santé et à la sécurité

de nos collaborateurs et de nos abonnés. Dans toutes nos filiales, nos managers RH ont mis en place

les solutions les plus adaptées aux besoins métiers afin de protéger au mieux nos équipes.

Côtés abonnés, tout est actuellement mis en œuvre pour assurer la continuité de service. Les équipes

techniques continuent d’assurer sur le terrain le bon fonctionnement et de maintenir la qualité de

nos réseaux fixes et mobiles. Nos techniciens interviennent au domicile de nos abonnés pour les

coupures de connexion et les personnes sensibles. Nos boutiques sont actuellement fermées, mais

nous travaillons actuellement sur les modalités d’une éventuelle réouverture en mode aménagé et

avec des mesures sanitaires strictes. Enfin, nos Freehelpers continuent de répondre aux demandes

les plus urgentes des Freenautes au 3244. En complément, un service d’assistance visio et audio

FacetoFree a été mis en place sur notre portail web.

Nous sommes obligés de garder nos distances, mais nous allons nous parler plus que jamais ! Cet

épisode sera sans doute pour nous l’occasion de réinventer notre communication au quotidien.

Restons connectés, gardons le lien, partageons avec nos équipes au maximum pour pallier à

l’isolement ! Et surtout veillez bien à n’oublier personne dans les boucles de communication que vous

mettez en place

Merci à tous pour votre investissement de chaque instant. Nous sommes fiers et impressionnés par

votre mobilisation et votre ingéniosité à trouver des solutions face aux 1.000 imprévus qui

surgissent, mais aussi par la solidarité dont vous faites preuve entre vous.

Prenez bien soin de vous,

A très vite,

Thomas



Thomas REYNAUD

Directeur Général – ILIAD