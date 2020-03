OCS et Free vous offrent le 1er épisode d’une nouvelle mini-série, directement depuis la Freebox

A l’occasion de la diffusion de la mini-série« The plot against America” », OCS et Free vous offrent le 1er épisode sur l’AKTU Free.

Diffusée en exclusivité sur OCS City (canal 38) à partir de ce jeudi 19 mars à 23h30, cette mini-série totalise 6 épisodes. Le premier d’entre eux est disponible gratuitement pour tous les abonnés Freebox. Pour cela, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Aktu Free” de votre Freebox, de cliquer sur l’offre idoine, puis, “voir la vidéo”. Celle-ci est disponible en SD ou HD

Résumé : David Simon, créateur de The Wire et The Deuce , revient avec cette minisérie adaptée du roman de Philip Roth. The Plot Against America imagine une histoire alternative de l’Amérique où l’aviateur Charles Lindbergh, héros national xénophobe et populiste, est élu président des Etats-Unis en 1940, plongeant le pays dans le fascisme. La série suit ces bouleversements politiques à travers le destin d’une famille juive du New Jersey.