Free dégaine une nouvelle vente privée dès ce soir avec encore une autre surprise

Jamais deux sans trois.

Après avoir lancé deux offres promo coup sur coup fin février et début mars sur Veepee, Free Mobile récidive dès ce soir à 19h sur le site d’e-commerce. Comme à l’accoutumée, il s’agira du forfait 100 Go et d’un smartphone offert avec un engagement de 24 mois. Le prix : 19,99€/mois soit le tarif habituel ou 9,99€/mois pendant un an. Tout dépendra de la valeur et donc de la gamme du terminal offert. Après le Xiaomi Redmi Note 8T et l’Oppo A5 2020, que nous réserve Free ?