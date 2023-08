Droits sportifs : Canal+ se renforce un peu plus dans le football avec une nouvelle acquisition inédite

A partir du 11 août, Canal+ diffusera pendant 2 saisons la Saudi Pro League. L’occasion de retrouver balle au pied Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, ou encore N’Golo Kanté et Sadio Mané.

Après avoir raflé l’année dernière les droits de diffusion de l’intégralité de la Ligue des Champions, mais aussi de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence pendant la période 2024-2027, le groupe Canal+ annonce l’acquisition du championnat de football d’Arabie Saoudite pour le territoire français et l’Afrique, soit 34 rencontres pour 18 clubs qui s’affronteront jusqu’en mai 2024. De quoi renforcer son offre sportive mais aussi de mettre un coup de projecteur sur un championnat en pleine évolution qui ne cesse de recruter des joueurs stars en fin de carrière mais aussi plus jeunes.

“Nous sommes très heureux de proposer ce tout nouveau championnat de football en exclusivité à nos abonnés. La Saudi Pro League rassemble un plateau de joueurs prestigieux que nous pourrons retrouver chaque semaine sur nos antennes et dans nos émissions comme le Canal Football Club. Nous suivrons les plus grandes stars internationales : les ballons d’or Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, le champion du monde N’Golo Kanté ou encore Sadio Mané au sein de ce championnat en plein développement”, s’est félicité Thomas Sénécal, directeur des sports de la filiale de Vivendi.

