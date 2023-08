Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free résout une panne Freebox en un temps record, SFR n’aime pas les narguilés

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des pots qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Quand Free Proxi fait ses preuves. La nouvelle assistance de proximité de l’opérateur peut se montrer efficace chez les abonnés éligibles. Depuis l’application Freebox-Espace Abonné, un conseiller a répondu en 8 minutes à un abonné ayant perdu sa connexion, un technicien est intervenu une heure plus tard afin de rétablir les services !

Incident #Freebox signalé sur l’appli à 13h17, prise de contact ☎️ du service client à 13h25, interv du tech et rétablissement des services à 14h19. ➡️ merci @free 👏🏻 pic.twitter.com/lP09Dskj4h — David-Alexandre Angella (@davalex_angella) August 8, 2023

L’abus de la semaine. Généreux, SFR a offert une croisière à l’une de ses vendeuses avant de la virer pour avoir fumé un narguilé pendant ce voyage. Selon L’informé, l’opérateur a été condamné “pour licenciement sans cause réelle et sérieuse”.

SFR offre à sa vendeuse une croisière… puis la licencie pour y avoir fumé un narguilé L’opérateur a été condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.#rediff https://t.co/a6cYVk5MVU pic.twitter.com/6GrAMxWK4j — l'Informé (@LInforme_) August 7, 2023

Quand le contrôle parental prend une tournure mignonne.

Il y a un père qui a confisqué le tel de sa fille de 13 ans et elle est partie s'enfermer dans sa chambre. Le père lui a glissé ce mot sous sa porte de chambre😭 pic.twitter.com/UCzimNaavA — Youri 🦊🍃 (@Youridefou) August 8, 2023

Quand Orange demande dans la rue ce qu’est un NRO , vous le savez ?

La consternation d’une abonnée de Bouygues Telecom en Guadeloupe. L’opérateur semble avoir avoir des problèmes en matière de géogra^hie et ne considère visiblement pas la Guyane et la Guadeloupe comme françaises. La facture devient conséquente.

Ça fais 3 mois que Bouygues me localise en Guyane alors que j’y ai JAMAIS été et me prélève 72€ au lieu de 29€ !!!! T’essaie de les contacter ça t’envoie vers une intelligence artificielle à la con @bouyguestelecom @GroupeBouygues RENDEZ MOI MON ARGENT — Emilie 🌹 (@__Emiliee____) August 7, 2023

