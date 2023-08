Découvrez une solution pour bloquer simplement les appels de démarchage chez Free Mobile

Un abonné Free Mobile a mis au point une astuce pour gérer les appels de démarchage et les envoyer directement sur la messagerie. Une solution simple et efficace.

Depuis peu, les règles concernant le démarchage téléphonique se sont durcies et les entreprises concernées ne peuvent plus utiliser qu’un certain type de numéros, commençant par des préfixes bien définis. S’il est difficile de les retenir tous et laborieux de les bloquer un par un, un abonné Free Mobile a mis en place un outil très simple pour les renvoyer directement à leur juste place : votre messagerie.

L’utilisateur Jean-Yves Stervinou nous a en effet fait parvenir un marque-page qui pourra simplement et efficacement enregistrer tous les préfixes officiels dans l’outil de filtrage proposé par Free Mobile. Pas besoin ainsi de les saisir manuellement et la procédure est très simple.

Il vous suffit de vous rendre sur cette page et d’enregistrer le lien qui y est proposé dans votre barre de favoris. Rendez-vous ensuite sur votre espace abonné Free Mobile, dans la rubrique “services” et activez l’option “Filtres Appels & SMS/MMS” si cela n’est pas déjà fait. Cliquez sur l’option pour rentrer sur la page permettant de créer des règles spécifiques, puis cliquez sur votre marque-page enregistré. Attendez quelques instants et rafraichissez la page, vous verrez ainsi s’enchaîner une liste de nouvelles règles interdisant les communications entrantes pour des numéros comportant ces préfixes.

Une solution bien plus rapide que saisir chaque préfixe à la main. A noter cependant que vous ne serez pas complètement à l’abri du démarchage : certaines entreprises peu scrupuleuses pourraient utiliser des numéros ne figurant pas dans la liste des préfixes autorisés pour leurs activités. Mais cela devrait au moins vous permettre d’être un peu plus tranquilles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox