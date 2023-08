Le saviez-vous : les abonnés Free Mobile peuvent rejeter facilement les SMS non-sollicités

Les abonnés à Free Mobile, Orange, SFR et Bouygues Telecom reçoivent régulièrement des messages sur leur mobile pour des opérations commerciales de diverses marques. Pour s’en débarrasser, les opérateurs proposent une solution assez simple.

Il suffit de dire stop mais encore faut-il le savoir ! Si vous avez utilisé votre numéro de téléphone portable pour la création d’un compte en ligne sur certains sites marchands, il est courant que ces derniers, ou des marques, utilisent les SMS pour communiquer avec vous. Le contenu de ces messages peut varier, mais si vous ne souhaitez pas en recevoir davantage, les opérateurs mobiles proposent une procédure pratique et simple pour un arrêt du démarchage.

Cette procédure est sobrement nommée le “STOP SMS”, et fonctionne uniquement sur les numéros courts expéditeurs à 5 chiffres commençant par 3,4,5,6,7 ou 8. Si vous recevez un message de ce genre, il vous suffit d’envoyer STOP à un numéro dédié. Si l’expéditeur est affiché sous la forme d’un numéro court, il vous suffit de répondre STOP au SMS reçu. Si le nom d’une marque s’affiche comme expéditeur, un numéro court est affiché dans le message comme marqué ci-dessous :

Il vous suffit alors d’envoyer STOP à ce numéro directement. Si vous souhaitez vérifier vous même l’identité de l’expéditeur vous pouvez le faire en envoyant le mot-clé “CONTACT”.

Sur le site surmafacture.fr, tenu par l’AF2M qui regroupe Orange, SFR, Bouygues Telecom et même Free pour ses offres fixe, les opérateurs préviennent ainsi que dans le cas d’un message provenant d’un numéro long commençant par 06 ou 07, la méfiance est de mise. Il peut en effet s’agir d’une tentative de hameçonnage (aussi appelée “smishing” dans le cas d’un SMS), et il est alors conseillé de signaler ce SMS auprès de 33700. Il vous suffira de transférer le SMS non-sollicité, au numéro court dédié et suivre les instructions données.

Les campagnes de smishing sont assez fréquentes et peuvent prendre de multiples formes, certaines visant à collecter vos données, d’autres à installer un malware sur votre appareil via un lien frauduleux. C’est notamment le cas en ce moment avec une vaste campagne de SMS indiquant un colis envoyé, alors qu’il n’en est rien.

A noter pour les abonnés Freebox et Free Mobile, il est également possible de filtrer les appels commerciaux non-sollicités, vous pouvez le faire directement depuis votre espace abonné en suivant notre tutoriel.

